© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, in conferenza stampa in vista della sfida di domani in Champions League contro lo Slavia Praga, ha affrontato il problema legato agli infortuni e alla rosa: "C'è voglia di fare bene, non ha senso neanche lamentarsi degli assenti. Ho la totale disponibilità e affidabilità dei calciatori. Danno tutto e vanno al di là degli ostacoli. Sappiamo quanto è importante questa partita, ho piena fiducia nella mia rosa. Ci giocheremo le nostre carte in un match di grande sofferenza, come è stato per Dortmund e Barcellona. Dobbiamo viverla con gioia e entusiamo, stiamo crescendo. Lo siamo rispetto all'andata".