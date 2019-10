Inter, Conte sul ko di Sanchez: "Dispiace, stava tornando ai suoi livelli"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte parla anche di Alexis Sanchez in conferenza stampa e dell'infortunio che ha costretto il cileno all'operazione: "C'era grande dispiacere da parte di tutti, parliamo di un ragazzo che avevamo recuperato e che ci sta dando un importante apporto sotto tutti i punti di vista. Dispiace sinceramente anche per lui, che è venuto qui con grande voglia, anche di mettersi in discussione, e stava facendo bene per tornare ai suoi livelli. Quando stava iniziando a raccogliere i frutti, c'è stata questa tegola. Gli infortuni capitano però".

