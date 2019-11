© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida di domani contro lo Slavia Praga in Champions League: "Parlare oggi di mercato non mi sembra giusto. Deve farlo la società, mi sembra giusto così. Oggi dobbiamo parlare dei presenti, ringraziarli perché se siamo qui è grazie a loro. Pensiamo a domani, ci aspetta una gara importanti. Non abbiamo grandi chance, ma tocca a noi alimentarle. Vincendole tutte e due, passiamo il turno. Che vinca il migliore".