Inter, Conte: "Tanto veleno dopo la Slavia. Fuga? Pensate a due anni fa"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dopo il successo conquistato contro il Milan, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato ai microfoni di Radio Rai 1: "Abbiamo vinto con merito, per le occasioni create, per i due gol. Al di là di questo, i ragazzi sono stati bravi, dal punto di vista tecnico-tattico, dal punto di vista dell'intensità dopo la Champions, a testimonianza che la squadra ha benzina. A abbiamo lavorato, stiamo lavorando ma le prestazioni come questa danno fiducia e aumentano l'autostima e questa squadra ne ha bisogno. Si parla di fuga? No che fuga, ora avremo un avversario molto duro come la Lazio, sarà la nostra quarta gara in 10 giorni, a chi parla di fuga faccio riferimento a due anni fa quando l'Inter a dicembre era in testa alla classifica e poi ha dovuto vincere in casa della Lazio per andare in Champions. Abbiamo iniziato un percorso e sta noi indirizzarlo. Che è successo contro lo Slavia Praga? Ci ha sorpresi sull'intensità, ha fatto la gara della vita e ci ha un po' sorpresi. Ecco perché ho detto che non sono stato bravo a trasferire alcuni imput ai miei giocatori e mi sono addossato le colpe ma se vedo il bicchiere mezzo pieno quella gara ci ha portato veleno in corpo e questa sera eravamo carichi di veleno, ora dobbiamo mantenerlo per tutte le partite. Oggi abbiamo fatto una gara diversa, sotto tutti i punti di vista. Dal punto di vista fisico abbiamo dominato contro un Milan che in settimana non aveva giocato. Ci serve, perché ci sono tanti ragazzi con poca esperienza, è una strada che io devo essere bravo ad accorciare il più possibile".