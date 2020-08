Inter, Conte torna sul suo sfogo: "È quello che pensavo. I media enfatizzano tutto"

“Non mi va tanto di tornare su quelle situazioni”. Ai microfoni di Sky dopo il 5-0 sullo Shakhtar, Antonio Conte torna sulle sue parole che, a fine campionato, hanno fatto tanto rumore in casa Inter: “In quel momento sentivo delle cose e le ho detto. Io cerco solo di dire cose costruttive, poi è normale che a livello mediatico si cerca di enfatizzare perché è come dare carne al fuoco. So che bisogna andare avanti per step, non sono una persona politica ma guardo molto al sodo. A volte capita che dico quello che pensa, ma sempre senza offendere nessuno”.

