Inter, Conte tra Genoa e Getafe: "Arriveremo tirati alla sfida di Europa League"

vedi letture

Antonio Conte mette il Genoa nel mirino ma il pensiero, con il posto Champions in cassaforte e il discorso scudetto archiviato, non può che andare all'Europa League e alla gara contro il Getafe, ultimo obiettivo rimasto alla sua Inter. "Il 5 agosto ci giochiamo il passaggio del turno, le nostre prossime avversarie, Napoli e Atalanta, avranno invece più tempo per preparare la Champions, per recuperare e dare ai loro giocatori il giusto riposo. Noi arriviamo in corsa, finiamo tirati e giochiamo subito in Europa. Un percorso carico a livello lavorativo, fisico e mentale".

Clicca qui per rileggere tutte le parole di Antonio Conte!