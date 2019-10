Inter, Conte tuona: "Il peggior primo tempo della mia gestione"

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell’Inter Antonio Conte ha analizzato così il match pareggiato in casa contro il Parma: “Il peggior primo tempo della mia gestione, sotto tutti i punti di vista. Anche dopo il nostro gol non ero soddisfatto - ha assicurato -. Non eravamo una squadra. Perché? Diventa difficile. Nel secondo tempo si è vista una squadra vera che ha messo all'angolo l'avversario, creando tanto e rischiando con cinquanta metri di spazio alle spalle. Meritavamo qualcosa in più della ripresa. Poi però giocano sempre gli stessi e giochiamo ogni tre giorni. Un po' preoccupato lo sono, già prima della gara di Reggio Emilia, fare campionato e Champions così non è facile. Difficile dire qualcosa a ragazzi che danno tutto, contando la stanchezza psico-fisica. E' tutto parte di un percorso, faremo le valutazioni anche extra calcistiche, per il bene dell'Inter. Parlo senza cattiveria. In panchina avevamo Asamoah che mostrava problemi al ginocchio, de Vrij l'ho rischiato nonostante il dolore al pube, Vecino è tornato dalla Nazionale con un fastidio al bicipite. Tutte le situazioni ci devono portare a delle riflessioni, perché il percorso deve essere fatto in campo, ma in generale bisogna stare attenti su come fare meglio in futuro per il bene del club. Sento fare certi discorsi che mi vengono i peli dritti così. Questi ragazzi sono eccezionali, hanno dato tutto dopo il black out nel primo tempo. Lo capisco, può subentrare la fatica difficile da gestire. Abbiamo giocato partite importanti, ora dobbiamo essere bravi a cercare di migliorare alcune situazioni”, ha assicurato.