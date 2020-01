© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico dell'Inter Antonio Conte ha parlato anche delle condizioni fisiche della sua squadra alla vigilia della sfida con il Cagliari: "Emergenza domani? Beh, tra partenze e infortuni, fatevi due calcoli. Siamo in attesa, pensiamo a lavorare senza, guardare agli altri, con entusiasmo. Vecino non è a disposizione e non è convocato".

