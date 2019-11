Inter, Conte: "Vittoria costruita sulla partita dell'andata. Bravi tutti"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Antonio Conte, tecnico dell'Inter, ha parlato ai microfoni di InterTV nel post-gara di Praga. Questa la sua disamina del match, vinto per 3-1 (con due reti annullate) dalla sua squadra: "Ieri in conferenza avevo detto che per noi era importante avere un riferimento: la partita di andata. Abbiamo trovato delle situazioni che un po' ci hanno sorpreso. Loro in Champions giocano in una maniera completamente diversa rispetto al campionato. L'abbiamo preparata bene, in entrambe le fasi. I ragazzi hanno gestito circostanze particolari, situazioni che avrebbero innervosito chiunque. Nell'intervallo ci siamo rilassati un attimo, preparandoci per un secondo tempo importante sotto ogni punto di vista. Abbiamo dimostrato che siamo ancora vivi: abbiamo voglia di giocarci tutte le nostre carte. Già con Barcellona e Borussia fuori casa avevamo raccolto meno di quanto seminato", riporta fcinternews.

Come è nata la reazione dopo l'1-1?

"I calciatori sapevano il tipo di partita che dovevamo giocare. Alla fine del primo tempo ho detto: 'Stiamo sereni, togliamoci di dosso il nervosismo'. Sappiamo cosa fare e continueremo a farlo: la squadra sta molto bene, abbiamo iniziato a dare molta intensità. Abbiamo lasciato che si creassero delle situazioni che avevamo studiato: ringrazio i ragazzi, che mi danno estrema disponibilità".

Lautaro e Lukaku si sono trovati a loro agio negli spazi lasciati aperti dallo Slavia.

"Avevano concesso gli spazi anche all'andata, ma i difensori in quel caso avevano sovrastato i nostri attaccanti, che non erano pronti per queste situazioni. La gara d'andata è stata fondamentale. Su quella partita noi abbiamo costruito la vittoria di oggi. Sono molto contento per tutti i nostri calciatori: ho grande fiducia in questo gruppo; sono contento per chi gioca sempre oppure per chi come Borja Valero esordiva oggi da titolare. Questa è la dimostrazione del fatto che lavorando seriamente si ottengono dei risultati".