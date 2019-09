Inter, Conte: "Vittoria di spessore. Alla fine ci ha salvato Handanovic"

Fonte: fcinternews.it

Antonio Conte, allenatore dell'Inter, ha parlato a Inter TV al termine della vittoria contro la Lazio, la quinta consecutiva dall'inizio del campionato: "Nel primo tempo abbiamo aggredito alti i nostri avversari. Loro sono usciti palla al piede e negli ultimi metri Correa e Caicedo ci hanno messo in difficoltà. Dopo il gol, abbiamo lasciato il pallino del gioco nelle loro mani. Ci siamo abbassati un po’ troppo, non siamo stati bravi in fase difensiva: eravamo larghi, c’è stata qualche palla filtrante di troppo. Alla fine ci ha salvato Samir: bisogna essere onesti".

Cosa ne pensa del secondo tempo?

"Non ero soddisfatto dei primi 45’, avevamo concesso troppo. Quando ti aspetti il forcing della Lazio e grande difficoltà da parte nostra per difendere il pareggio, in realtà riesci ad esprimere la tua qualità e far emergere le tue conoscenze. Sono contento, perché queste sono partite vinte contro una squadra molto forte, consolidata negli anni mantenendo i giocatori più forti ed aggiungendo sempre nuovi acquisti in rosa. Queste sono partite di spessore, che ti fanno crescere in autostima, in fiducia… Il secondo tempo secondo me è stato interpretato bene. Nel finale volevo dar riposo a qualcuno, per farlo rifiatare. Anche perché poi rischi infortuni e non è il caso, non ne abbiamo proprio bisogno".

La squadra ha confermato di essere anche capace a soffrire.

"Questa è una squadra che sa soffrire e che nella sofferenza riesce a trovare il bandolo della matassa ed a collezionare nuove occasioni da rete. Abbiamo meritato. Il secondo tempo di oggi, considerando lo spessore dell’avversario e le difficoltà del primo tempo, mi lascia ben sperare".

La squadra è apparsa ancora in crescita, cosa ne pensa?

"Noi dobbiamo fare un percorso, non ci lasciamo inebriare da queste cinque vittorie. Altre squadre sono avanti a livello lavorativo, a livello di conoscenze, a livello di lavorare con lo stesso allenatore da tanti anni… Noi abbiamo sostituito giocatori importanti e ne abbiamo presi altri: altre squadre, invece, hanno tenuto i giocatori che avevamo e ne hanno aggiunti altri. Ci sarà da soffrire, ma i tifosi devono avere la consapevolezza che c’è un gruppo di ragazzi pronti a dare tutto per la maglia".