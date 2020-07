Inter, Conte: "Viviamo un'esperienza totalmente diversa. E mi auguro di non doverla ripetere"

Vigilia di campionato per l'Inter, attesa domani dalla trasferta contro il Genoa. In conferenza stampa, Antonio Conte ha dedicato spazio anche alle riflessioni extra campo: "Stiamo vivendo un'esperienza totalmente diversa rispetto al passato, i ritmi di gara sono differenti per il tempo e non per il periodo. Giochiamo e ci alleniamo a temperature molto alte, in modo compresso per far sì che si potesse terminare questo campionato. Un'esperienza che ci auguriamo di non dover ripetere, anche perché qualche strascico negativo ce lo porteremo nella prossima stagione".

