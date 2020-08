Inter, Conte: "Vogliamo entrare nella storia e vincere l'EL. Ci tengo, per me e per il club"

vedi letture

Il tecnico dell'Inter, Antonio Conte, ha parlato a Sky Sport alla vigilia della sfida contro il Siviglia di domani valida per la finale di Europa League: "Il mio pensiero è sempre rivolto al club e ai calciatori. Vogliamo giocare al massimo queste partite. È il quarto anno che partecipo a competizioni europee, ho fatto ottavi e quarti di Champions e semifinale e finale di Europa League. Personalmente ci tengo ma in modo particolare per club, calciatori e tifosi. Sono 10 anni che l'Inter non si gioca una finale, sono tanti. Vogliamo fare meglio".

La squadra l'ha sorpresa in questo finale di stagione?

"Stiamo lavorando da inizio anno su determinate cose, poi ci vuole il tempo naturale affinché le nozioni vengano immagazzinate. Adesso ci siamo, stiamo facendo le cose bene. Il gruppo è migliorato tanto, do grande merito a loro, c'è sempre stata abnegazione. Adesso abbiamo anche il coraggio di fare le cose, in passato ci è venuto anche il 'braccino' in alcune partite".

Per superare il Siviglia cosa deve mettere in campo l'Inter?

"Tutto noi stessi. Dobbiamo dimostrare di volere la coppa più di loro. Abbiamo meno esperienza ma la voglia è tanta. Negli ultimi anni il Siviglia ha vinto tanto in Europa, sotto questo punto di vista sono avvantaggiati rispetto a noi. Sono occasioni che possono ritornare ma a volte non ritornano: vogliamo entrare nella storia di questo club".