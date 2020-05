Inter, Conte vota per Vidal: Marotta lavora per escluderlo dall'affare Lautaro

Antonio Conte ha chiesto ai propri dirigenti di evitare le scommesse sul mercato o comunque i giocatori che arrivano da club medio piccoli per ottenere calciatori di esperienza internazionale che possano permettergli di puntare subito alla vittoria. E' proprio in quest'ottica che ha inserito in cima alla lista Arturo Vidal, vero pallino fin dai tempi della collaborazione juventina. L'amministratore delegato dell'Inter Marotta vorrebbe però slegare l'affare dalla trattativa per Lautaro Martinez visto che il Barcellona vorrebbe caricare il valore del cartellino del cileno per scontare i milioni dovuti in caso di acquisto del Toro argentino. A riportarlo è Tuttosport.