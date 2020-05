Inter, Conte vuol dire rivoluzione: la base di Spalletti sparirà quasi del tutto

Neppure è conclusa la sua prima stagione e già l'Inter 2020/21 potrebbe già essere quasi totalmente rivoluzionata. Antonio Conte ha accettato subito l'addio di Perisic, Nainggolan e Icardi, ai quali si sono aggiunti Lazaro, Joao Mario, Dalbert e Miranda. In prospettiva estate prossima i nerazzurri potrebbero ribaltare ulteriormente la basa con le possibili partenze (incluso i prestiti da riscattare) di Godin, Moses, Vecino, Gagliardini, Biraghi, Sanchez, Lautaro ed Esposito.

Insomma: non tre o quattro giocatori, ma in dodici mesi l'Inter potrebbe presto uscirne con contorni totalmente differenti dalla squadra di Spalletti. Si chiama effetto Conte. Che come dicono e ricordato i suoi ex giocatori alla Juventus e al Chelsea è solito arrivare in un nuovo ambiente e sconvolgerlo in fretta per provare a vincere quanto prima possibile. Per questo se prendi Conte, accetti anche le conseguenze. Cambiare, cambiare a ancora cambiare. Ci sono i giocatori, poi ci sono i giocatori di e per Conte.

Che vuol dire andare a prendere elementi come Emerson Palmieri e Vidal che con dal tecnico di Lecce hanno già assorbito regole e idee di gioco. Vero che Antonio ha parlato della voglio di restare a lungo per costruire un ciclo virtuoso e sostenibile, ma la sua voglia di primeggiare presto - specie in Europa dove ancora non è riuscito a incidere - lo porta a fare nomi subito pronti all'uso, che hanno in sostanza già conosciuto appieno il suo credo. Una discriminante non da poco per tracciare bene le priorità di mercato in vista dell'estate in arrivo.