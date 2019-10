Inter, Conte vuole di più: sondaggio recente con Rakitic

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'Inter vola in classifica, ma Antonio Conte vuole di più. Anche in sede di mercato. Nel mirino, scrive La Gazzetta dello Sport, un centrocampista, con Nemanja Matic principale obiettivo e l'Inter a seguire con interesse l'evoluzione della sua situazione in casa Manchester United. Ma resta d'attualità anche il nome di Ivan Rakitic: col centrocampista croato del Barcellona vi sarebbe stato un recente abboccamento, è un giocatore che continua a stuzzicare i nerazzurri.