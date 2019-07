© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Sulla pagine dell'edizione odierna di Tuttosport, si è tornato a parlare del pressing dell'Inter nei confronti della Roma per prelevare Edin Dzeko. Il giocatore ha l'accordo con i nerazzurri da settimane, ma ad oggi (seppur in maniera ridotta) vi è ancora distanza tra i due club. Se prima la Roma per cedere Dzeko chiedeva 20 milioni e l'Inter ne offriva al massimo 10, oggi i capitolini ne chiedono 18 e i meneghini ne offrono 12. Una distanza ridottasi a "soli" 6 milioni che potrebbe essere colmata a breve. Nel frattempo, secondo il quotidiano, il tecnico dell'Inter Antonio Conte avrebbe detto a chiare lettere alla società di voler contare sul bomber bosniaco per la tournée in Asia.