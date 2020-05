Inter, Conte vuole Emerson Palmieri e Kurzawa. Ipotesi ritorno per Cancelo

L'Inter non smette di pensare al mercato e il Corriere dello Sport parla delle corsie esterne da rinforzare. Non è certo il riscatto di Moses e Candreva e D'Ambrosio non possono bastare. Ecco perché Antonio Conte sta continuando a consigliare alla società sia Emerson Palmieri che Kurzawa. Resta poi in piedi la pista Joao Cancelo, per quello che sarebbe un ritorno.