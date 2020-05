Inter, Conte vuole giocatori esperti e vincenti: Vidal, Emerson Palmieri e Kurzawa i preferiti

L'Inter va alla caccia di giocatori di esperienza in vista della prossima stagione e Antonio Conte spera che il club possa regalargli calciatori abituati a vincere, come Arturo Vidal, che resta uno dei primi obiettivi. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport gli altri nomi sono quelli di Kurzawa ed Emerson Palmieri, per rinforzare le corsie laterali in vista della prossima stagione.