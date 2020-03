Inter, Conte vuole trattenere Lautaro. Determinante per tornare a vincere

Potrebbe non essere questo l’anno per vincere. L’Inter di Conte, già competitiva al primo anno del nuovo progetto avviato proprio con il nuovo tecnico, sembra nondimeno ancora incompleta. Il che significa che difficilmente si priverà di uno degli attaccanti più promettenti dei prossimi anni a livello globale. D’accordo il bilancio e la necessità di sacrificare qualcuno per allargare la rosa, ma Lautaro Martinez per l’Inter è il presente, ma soprattutto il futuro. Chiedetelo ad Antonio: per compiere il suo personale salto di qualità non intende buttare via altro tempo prezioso e il modo migliore per farlo è certamente quello di dare continuità al suo percorso in nerazzurro. Con i suoi uomini, sempre più connessi al loro nuovo allenatore. Eriksen, calciatore spettacolare, centra appieno il concetto: in ritardo di condizione, sbarcato a Milano in gennaio, tagliato fuori dall’immediato ruolo di protagonista. Difficile perciò che l’ad Marotta lasci andare un talento straordinario come il Toro, simbolo (per età e caratteristiche) della linea Suning tracciata fin dall’inizio. Aubameyang, Werner e Martial restano profili appetibili in Viale della Liberazione, ma apportare modifiche a un reparto da 39 reti in 66 match stagionali ‘pronti via’, potrebbe non essere molto conveniente. Tutto ha un prezzo naturalmente, nel caso di Lautaro traducibile nei 111 milioni di euro segnati nella famosa clausola (in questo senso se il ragazzo vorrà trasferirsi al Barcellona, non c’è nulla da fare), ciò nonostante l’Inter farà di tutto per trattenere un tassello cruciale perché tornare a vincere in fretta non risulti missioni tanto complicata.