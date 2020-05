Inter, Conte vuole un esterno sinistro: per Sport1 tra i candidati c'è Alaba

vedi letture

Novità sul mercato dell'Inter, riportata da Sport 1 in Germania. La società nerazzurra sarebbe sulle tracce dell'esterno mancino austriaco David Alaba. Scadenza di contratto nel 2021, sul giocatore ci sarebbe anche il Chelsea. Antonio Conte, però, proprio nell'esperienza Blues avrebbe voluto il ventisettenne del Bayern Monaco e penserebbe a un nuovo assalto in estate. Su Alaba c'è anche la Juventus, oltre alle altre big d'Europa. L'intenzione del giocatore sarebbe quella di trasferirsi in un club che voglia puntare alla vittoria della Champions e, spiega Sport1, da qui i dubbi su un trasferimento in nerazzurro.