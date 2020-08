Inter, Conte vuole un mercato top: Kanté per la mediana. Dzeko, amore mai sopito

La Gazzetta dello Sport fa il punto in casa Inter. Oggi è il giorno della verità per il futuro della panchina nerazzurra con l'incontro fra Steven Zhang e Antonio Conte. Fra le richieste del tecnico c' N'Golo Kanté che conosce molto bene per aver allenato al Chelsea. E non è sopito l'interesse per Edin Dzeko, a lungo cercato l'estate scorsa. L'effetto Covid ha comunque colpito duramente anche il club nerazzurro, pertanto per eventuali acquisti top servirà sacrificare almeno un big. Gli indiziati sono Skriniar, Brozovic e Lautaro Martinez. Tornando alle entrate, Tonali e Kumbulla sono due possibili nuovi acquisti e non è da escludere Emerson Palmieri, in uscita dal Chelsea.