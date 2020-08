Inter, Conte vuole un ruolo da manager. Anche De Zerbi in lizza per l'eventuale sostituzione

Martedì Antonio Conte incontrerà, come chiede da tempo, Steven Zhang e chiarirà il suo futuro, secondo quanto conferma Repubblica. Ma all'incontro non sarà presente il solo presidente: da Giuseppe Marotta a Piero Ausilio, passando per il vicepresidente Javier Zanetti e Lele Oriali, tutti dovrebbero avere la possibilità di partecipare alla riunione. La decisione sul futuro della panchina dell'Inter, secondo il quotidiano, è attesa entro venerdì. L'ex ct vuole un ruolo da manager all’inglese e invece di Piero Ausilio e con il suo braccio destro Dario Baccin, il tecnico avrebbe gradito il neo ds del Genoa Daniele Faggiano.

Discorso sostituzione - Lasciando perdere il discorso economico, con Conte e staff che avrebbero diritto ad altri 47 milioni di emolumenti in caso di esonero, per l'eventuale sostituzione Massimiliano Allegri è sempre il nome forte, ma il PSG potrebbe tornare a cercarlo in caso di sconfitta stasera. Le prime alternative sono Sinisa Mihajlovic e Roberto De Zerbi.