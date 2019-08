Come scrive Tuttosport, non è un segreto il fatto che Antonio Conte abbia chiesto un altro centravanti come alternativa a Lukaku. Dalla società filtra la volontà di non fare altri movimenti in attacco, Ciò nonostante, come insegna la storia, nell’ultima settimana di mercato possono aprirsi occasioni impensabili. Inoltre c’è sempre il mercato degli svincolati: oltre a Fernando Llorente (su cui Napoli e Fiorentina sono molto avanti) sono in cerca di squadra, tra gli altri, Wilfried Bony e Seydou Doumbia, i cui profili potrebbero essere anche valutati negli ultimi giorni di trattative. L’Inter, in tal senso, ha ancora mani libere sugli extracomunitari: il primo slot è stato già prenotato per Sanchez, il secondo potrebbe essere riservato fino all’ultimo al centrocampista (Vidal il sogno di Conte), il che escluderebbe i due ivoriani.