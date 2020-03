Inter, continua la protesta della Nord. Striscione sotto la sede della Lega Serie A: "Vergognatevi"

Non si placa il movimento di protesta innescato dalla Curva Nord nerazzurra dopo la decisione di rinviare al 13 maggio la sfida contro la Juventus. Dopo il blitz di ieri sera, quest'oggi alcuni rappresentanti del tifo organizzato dell'Inter si sono nuovamente presentati sotto gli uffici della Lega Serie A di Via Rosellini con nuovi striscioni dove si invoca rispetto per i tifosi e per il calcio, compreso un palese 'Vergognatevi' rivolto alla stessa Lega, con la lettera i scritta con il logo della Juventus.