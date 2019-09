© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Gazzetta dello Sport propone un'interessante analisi sull'Inter, partendo dalla 'rivoluzione cinese' attuata dalla famiglia Zhang per arrivare a ipotizzare le prossime mosse della società sia sul mercato che a livello di gestione.

Giovani e italiani - Pare essere questo il diktat per il futuro del mercato nerazzurro. Per questo immaginare, per la prossima estate, un assalto a Federico Chiesa non è affatto sbagliato. Così come ad un centrocampista di qualità e carisma.

Non solo mercato - Le prossime svolte però riguarderanno anche sponsor e infrastrutture. Ad aprile sarà pronto ad Appiano un edificio che potrà ospitare i giocatori, costo 6 milioni di euro. Anche se l'operazione strutturale più complessa e importante potrebbe riguardare San Siro. E proprio il nuovo impianto potrebbe fare da traino per il salto di qualità in ottica crescita del fatturato con l'obiettivo di arrivare all'autosostentamento. In tal senso le novità più impattanti potrebbero riguardare i main sponsor per i quali l'obiettivo futuro è il raggiungimento di introiti per almeno 50 milioni di euro.