Inter, continua lo stallo sul rinnovo di contratto di Mauro Icardi

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Gazzetta dello Sport fa il punto sul futuro di Mauro Icardi e sulla trattativa per il rinnovo del capitano. Attualemente legato ai nerazzurri fino al 2021, le parti stanno ragionando su un prolungamento fino al 2023. I nerazzurri offrono 6,3 milioni di euro, il giocatore e Wanda Nara ne chiedono almeno 8. Da qui il rallentamento delle ultime settimane, anche se le parti sono in stretto contatto. Anche perché in vista dell'estate servirà attenzione: nel 2019 probabilmente saranno tante le squadre che busseranno alla porta dell'Inter per avere informazioni sul giocatore, la cui clausola rescissoria ammonta ancora a 110 milioni di euro.