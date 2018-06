Inter, continuano i contatti col Monaco per la cessione di Dalbert

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Continuano i contatti tra Monaco e Inter per stendere il contratto del prestito di Dalbert: arriverà in prestito oneroso nel Principato a 3 milioni con diritto di riscatto fissato a 24. Su Yuto Nagatomo invece va registrato il ritorno dell’interesse del Fenerbahçe che prova lo sgambetto al Galatasaray (ieri a Milano con i dirigenti). In cantiere c’è una plusvalenza di 3 milioni. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.