Inter, conto alla rovescia Icardi: è l'ultimo nodo da sciogliere

Il prossimo 15 luglio scadrà la clausola per l'estero da 110 milioni presente sul contratto di Mauro Icardi. E' questo l'ultimo nodo da sciogliere da parte di Ausilio, con il club nerazzurro che non ha ancora intavolato una trattativa per l'eventuale rinnovo. L'Inter vuole capire se ci sono società in Europa (o la Juventus in Italia) pronte a muoversi concretamente per poi magari rilanciare in chiave prolungamento. I 5,5 milioni di euro attuali, non bastano più con la moglie-agente Wanda Nara che ne chiede almeno 8 a stagione. Incontrarsi a metà stra è possibile ma prima bisognerà scollinare la metà di luglio senza interventi esterni e altre tentazioni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.