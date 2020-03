Inter, contro il Napoli in Coppa Italia Eriksen può partire dal primo minuto

Contro la Juventus, con tutta probabilità, Christian Eriksen sarebbe partito dalla panchina. Contro il Napoli invece il danese ha notevoli chance di essere titolare. Serva una gara attenta, ma anche offensiva per rimontare lo 0-1 di Milano e così, secondo il Corriere dello Sport, l'ex Spurs potrebbe prendere il posto di uno tra Barella e Vecino per piazzarsi a ridosso di Lukaku e Lautaro. Di certo, in porta ci sarà Handanovic: lo sloveno sarebbe già sceso in campo stasera con la Juve e, a maggior ragione, sarà tra i pali nella semifinale del San Paolo.