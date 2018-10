Inter, contro il PSV riflettori puntati su Lozano e Bergwjin

© foto di Imago/Image Sport

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nella partita di domani sera tra PSV e Inter, i nerazzurri punteranno i riflettori su due talenti del club olandese che gli 007 interisti seguono da tempo. Il primo è l'esterno messicano Hirving Lozano, che ha ben figurato anche all'ultimo Mondiale in Russia. Il secondo è un altro esterno come Steven Bergwijn (20), talento purissimo che ha una valutazione molto inferiore rispetto al compagno di squadra ma che in futuro potrebbe essere una delle sorprese positive dell'intero campionato olandese.