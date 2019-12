Inter, convergenza assoluta con Vidal. Bloccato intanto Darmian

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Stringono e convergono i binari sui quali viaggiano l’Inter e Arturo Vidal. Il cileno era a un passo dai nerazzurri già sul gong della sessione estiva di mercato 2018, con un accordo totale sulla base di un triennale da 4,5 milioni a stagione. Poi il colpo di scena con Ausilio che ripiegò su Keita e il giocatore che colse al volo l’occasione offerta dal Barcellona. Con i blaugrana non è mai stato vero amore, nonostante le buone prestazioni di Re Artù, anche in gare determinanti. Un anno e mezzo dopo il flirt con i nerazzurri è ripreso, questa volta con l’intenzione di trasformarlo in qualcosa di concreto. Le mosse della Juventus non hanno prodotto alcun effetto su Vidal che, a conferma del rapporto ai ferri corti con il suo attuale club, attraverso i suoi legali è arrivato a denunciare i blaugrana per una serie di bonus insoluti (circa 2,5 milioni di euro). E qui l’Inter avanza con prepotenza, i contatti con l’agente Felicevich risultano sempre più intensi, le notizie buone dal club guidato da Bartomeu non ancora pervenute. Ma c’è fiducia, tanta, perché nei prossimi giorni le pretese del Barca (20 milioni cash, subito o con un riscatto obbligatorio e senza condizioni) inizino a calare. Nel frattempo gli uomini mercato dell’Inter hanno apparecchiato alla perfezione la trattativa per anticipare l’arrivo di Matteo Darmian ad Appiano, inizialmente programmato per giugno. Si attende l’ultima (o quasi) risposta dal Chelsea fermissimo sulla cifra richiesta per Marcos Alonso (a 35 milioni non se ne parla neppure), in caso contrario via libera all’ex United. Il mercato in casa nerazzurra è già caldissimo.