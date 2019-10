© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Antonio Conte, dopo la sconfitta contro la Juventus, ha sottolineato la necessità di acquistare un rinforzo per il reparto offensivo. Al momento, l'Inter ha a disposizione soltanto tre attaccanti più Politano, una coperta che il tecnico salentino reputa troppo corta. Così, a gennaio potrebbero esserci dei movimenti in entrata, che potrebbero essere favoriti dalla cessione di Gabigol. Marotta e Ausilio hanno già l'intesa con il Flamengo per la cessione dell'attaccante brasiliano a un cifra di circa 15-16 milioni. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.