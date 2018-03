Inter, Coquelin su Kondogbia: "Spero il Valencia si sforzi per tenerlo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al Valencia tutti sono convinti della necessità di trattenere Geoffrey Kondogbia. Del centrocampista in prestito dall’Inter ha parlato il compagno di squadra al Valencia Francis Coquelin: “Deve restare assolutamente - riporta AS -. Mi ha aiutato tantissimo a integrarmi qui, parliamo spesso. Gli dico sempre che deve restare, la squadra ha bisogno di giocatori come lui. Spero che il club faccia uno sforzo per trattenerlo”.