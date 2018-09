Inter, cordata italiana pensa a comprare le quote di Thohir

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Erick Thohir in uscita dall'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport ci sarebbe una cordata di imprenditori interisti che avrebbero in mente di rilevare una parte delle quote dell'indonesiano. Si tratterebbe di un 10-12% per ridare un'anima italiana alla società. Non si sa se anche Massimo Moratti e famiglia ne facciano parte.