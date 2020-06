Inter, corre e sorride come un tempo. Asamoah prova a cambiare il futuro

Da uomo di Antonio Conte, non se lo immaginava certo così il suo secondo anno in nerazzurro. Kwadwo Asamoah la stagione l'aveva cominciata da titolare. Era lui l'ala tutta fascia della linea a cinque del controcampo nerazzurro. Qualche svarione, però compensato dalla grande corsa e disponibilità al sacrificio. Gli schermi e le idee dell'allenatore li conosce alla perfezione. Poi l'incubo: la cartilagine del ginocchio sinistro cede e da lì è un calvario infinito. Attese, visite, interventi, Barcellona. Dopo un mese e mezzo, all'alba di dicembre il ritorno in campo, ma soltanto nei 18' finali nello 0-0 contro la Roma a San Siro. Segue il nulla, la fiducia del tecnico su Biraghi, l'acquisto di Young nella sessione invernale di mercato. Ora, però, Asa è tornato, sfruttando questi mesi di stop forzato ha ritrovato fiducia in se stesso e il sorriso che mancava da tempo. Non sarà facile trovare lo spazio che cerca e il suo contratto scade per giunta nel 2021 che vuol dire probabile partenza a fine stagione. Attenzione perché Conte potrebbe tornare a puntare sul suo rullo compressore dei tempi migliori, mai come adesso il ghanese potrà disporre di qualche chance per cambiare anche le prospettive sul campo. E chissà che, una volta finito tutto, qualcuno non cambi idea in merito al suo futuro che per parecchio tempo era sembrato scontato.