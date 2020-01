Oggi pomeriggio Christian Eriksen sarà ad Appiano per il primo contatto con i nuovi compagni. Con Conte ha già lungamente parlato al telefono, ma per l’inserimento servirà tempo, racconta la Gazzetta dello Sport. E la testa va al derby del 9 febbraio, realisticamente la prima partita in cui potrebbe partire titolare. Ricorda un altro esordio, di un altro trequartista, quello di Sneijder contro il Milan nell’agosto 2009.