Inter, così cambia la strategia di mercato con la certezza della ripartenza

vedi letture

Adesso sì che sarà possibile parlare di calciomercato seriamente. Pare che tutti remino finalmente verso la stessa direzione dove il traguardo è la ripartenza del campionato. Che sia il 13 giugno o più tardi, il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, è stato chiaro che più chiaro di così non si può. La data verrà per il restart della Serie A verrà presto ufficializzata. Niente più condizionale. Che succede al mercato? Un rallentamento inevitabile laddove i calciatori che torneranno in campo con tanto, tantissimo ancora in ballo, allo stesso tempo accresceranno o dimezzeranno i motivi per i quali potrebbero partire oppure no. Tutti a guardare, a studiare in sostanza le prestazioni dei giocatori in lista acquisti/cessioni. Altro che sconti o revisioni di costi, perché se (esempio) Lautaro porta i nerazzurri a vincere uno o più trofei, di sicuro neppure una base cash di 90 milioni basterebbe più al Barcellona per portarlo via da Milano. Tutto diventerà più lento, i contatti continueranno a riempire le giornate dei dirigenti, la variabile del tempo regnerà all'interno di ogni operazione più o meno ipotizzata dai club. Non rimane che aspettare che il pallone, questa volta per davvero, tornerà a rotolare sul campo da gioco. Voti alti, assist e gol potrebbero stravolgere anche le trattative apparentemente più vicine alla fumata bianca.