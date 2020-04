Inter, costato 18 milioni al Genoa: ma chi è davvero Andrea Pinamonti?

Chi è Andrea Pinamonti? Quello capace di spaccare la porta della Fiorentina da 25 metri ai tempi del Frosinone, o quello svogliato e opaco di quest’anno contro il Lecce? Il talento goleador della Primavera dell’Inter costato al Genoa 18 milioni di euro o la punta anonima a cui quasi tremano le gambe appena si alzano leggermente le aspettative? Detto che ancora oggi parliamo di un ragazzo che a maggio compirà 21 anni, in attesa del riscatto obbligatorio del Grifone (l’Inter mantiene una prelazione nel caso volesse riacquistarlo) prima che vada altrove, Pinamonti resta un mistero di potenzialità e prospettive. Nel 2016 in Primavera vince il titolo nazionale con 16 reti (di cui 1 in finale alla Fiorentina), nell’anno in cui Pioli gli regala il debutto (da titolare) in prima squadra in occasione della gara d’Europa League vinta contro la Sparta Praga e in campionato (da subentrato) nella vittoria contro l’Empoli a San Siro. Alle porte dell’era Spalletti, l’Inter lo aggrega alla prima squadra ma, la maggior parte del tempo lo trascorre in panchina, escluso un tempo di Coppa Italia giocato contro il Pordenone (allora in C) e tredici minuti finali a Marassi in casa del Genoa.

Che è la prima interessata al classe ‘99, ma due anni fa è appunto il Frosinone ad aggiudicarselo, seppure in prestito secco annuale. In Ciociaria arrivano i primi lampi del gran giocatore che Pinamonti dà l’impressione di poter diventare: 5 gol e 3 assist in diciassette gare da titolare. Abbastanza da convincere i liguri ad acquistarlo a titolo definitivo. E a giudicare dall’esordio stagionale a Roma contro i giallorossi, non sbagliando affatto. Al secondo centro di fine ottobre al Parma, nondimeno Pina si è fermato. La doppietta all’Ascoli in Coppa è giusto un palliativo di ciò che da, lui, quest’anno, tutti si aspettavano di vedere. Raiola, l’agente, dice che le offerte per il prossimo anno (Spal e Torino) non mancano, ma che tuttavia Andrea intende rimanere al Genoa. Dove ha tutto da dimostrare. Più che altro convincere di poter ambire a un ulteriore salto in alto. Perché ad oggi, ancora a molti, troppi, viene da chiedersi: chi è davvero Andrea Pinamonti?