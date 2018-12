Inter, countdown Nainggolan: sei mesi per convincere o parte

© foto di www.imagephotoagency.it

In estate lo volevano pure Atletico Madrid, Chelsea, Manchester United e Guangzhou Evergrande protagonista di un’offerta monstre da 30 milioni per il cartellino e 12 di ingaggio, rispedita due volte al mittente. L’Inter invece, Ausilio, dopo un anno di richiami e retoriche su quel fantomatico trequartista dalle vampate impetuose che alla squadra mancava terribilmente, Radja Nainggolan lo ha portato a Milano. Strappato alla concorrenza e consegnato a Luciano Spalletti al tramonto del mese di giugno. Per chiudere l’operazione e convincere la Roma a lasciar partire il Ninja, la squadra mercato nerazzurra ha liberato, in qualità di contropartite, Santon e Zaniolo. Per il canterano il club di Suning si è riservato il 15% in caso di futura rivendita da parte dei giallorossi. Radja sotto la Madonnina ha trovato un contrattino di quattro anni a 4,5 milioni a stagione. E’ stato accolto come il salvatore o giù di lì: fiumi di tifosi, cori, selfie, applausi. Il simbolo di un mercato che, naturalmente, aveva innalzato a dismisura le aspettative. Ma che sarebbe stata un’annata complicata lo si era già capito in agosto, nell’amichevole svizzera di Sion. Per il belga distrazione muscolare al retto femorale della coscia sinistra: prime due gare out.

Quando Spalletti lo lancia finalmente a Bologna, lui risponde subito con gol. A Eindhoven, in Champions, ecco la seconda rete stagionale. Ma ci risiamo: derby e trauma distorsivo alla caviglia sinistra che lo tiene fuori due settimane. Torna contro il Genoa nel finale di partita e firma il suo terzo centro. E, in occasione della sfida con il Barcellona al Meazza, di nuovo: affaticamento muscolare a causa del riacutizzarsi del problema alla caviglia. Nainggolan non è ancora riuscito a recuperare davvero e, da allora, sono quasi passati due mesi. Insomma, non proprio ciò che si aspettavano ad Appiano. Come se non bastasse, dopo il pari indigesto di Verona, il bad boy di Anversa si è presentato agli allenamenti con oltre un’ora di ritardo e una condizione fisica rivedibile. Reazione immediata del club: sospensione dall'attività agonistica e multa di 100mila euro. Effetto Marotta? Succede poi che risulta sospeso pure il suo account Instagram. Non per imposizione dall’Inter, ma piuttosto per scelta dello stesso centrocampista. Gelo. In ogni caso la pazienza è stata messa a dura prova. Restano altri sei mesi per dare una sterzata e un senso alla stagione. O il Ninja sostituisce bravate con prestazioni robuste, oppure la società potrebbe anche pensare anzitempo a una separazione.