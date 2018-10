Inter, countdown verso la settimana decisiva: la stagione è alla sua svolta

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Il lungo, lunghissimo countdown, entra nella sua fase operativa. Questa è la settimana di ritorno del campionato, e come tale è la settimana che ci accompagnerà al derby di Milano. Le due squadre meneghine si accostano all’impegno con uno slancio mentale simile nella sua positività: un momento felice che prelude ad una fase che ha tutte le potenzialità per diventare decisiva nelle rispettive stagioni. In casa Inter, in particolare, quello che attende i ragazzi di Spalletti è un vero e proprio tour de force: dopo la stracittadina i nerazzurri saranno attesi dalla trasferta di Barcellona e dal rendez vous con la Lazio all’Olimpico per una settimana da incubo o da sogno, a seconda dell’esito finale. Insomma, sette giorni che racconteranno molto, se non tutto, rispetto alle ambizioni e alle aspettative interiste per la stagione che verrà. Per questo motivo il percorso che porterà al calcio d’inizio del Meazza avrà una rilevanza fondamentale: l’assist fornito da Dalic ha permesso a Spalletti di poter contare su pedine indispensabili come Brozovic e Vrsaljko per la totalità del periodo di pausa, mentre grande influenza sulla preparazione alla stracittadina sarà fornita dal match tra Argentina e Brasile che vedrà il capitano Mauro Icardi sfidare il compagno di squadra Joao Miranda, con la possibilità che anche Lautaro Martinez possa entrare a far parte della contesa dopo il primo gol siglato con la maglia della Seleccion. Insomma, il propellente per arrivare preparati alla super sfida sarà da ricercare non tanto nelle energie fisiche quanto in quelle mentali dei potenziali protagonisti. Il conto alla rovescia è iniziato, la settimana decisiva è ad un passo dal prendere il via.