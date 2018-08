Inter, cresce l'attesa per il vertice Modric-Perez: il Real a caccia del sostituto

© foto di Imago/Image Sport

Ieri Luka Modric ha effettuato il primo passo ufficiale per trovare una via d'uscita dal mondo Blancos. L'incontro con Sanchez, braccio destro di Florentino Perez, è servito per confermare con fermezza la voglia di lasciare il club e iniziare un nuovo percorso all'Inter. Domani è previsto l'incontro decisivo con lo stesso numero uno dei Galacticos, dove il croato ribadirà con forza la volgia di cambiare aria. L'Inter attende interessata ma senza intromettersi. Sabato sarà proprio a Madrid per l'amichevole contro l'Atletico e potrebbe essere l'occasione per accelerare nel caso in cui lo stesso Modric dovesse trovare in Perez un assist d'uscita. Il Real intanto sta cercando delle soluzioni alternative in mediana come Eriksen e Thiago Alcantara, motivo in più per guardare al weekend con speranza. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.