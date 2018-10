Inter, cresce l'entusiasmo: contro il Genoa 65mila tifosi a San Siro

© foto di DANIELE MASCOLO/PHOTOVIEWS

C'è grande entusiasmo in casa Inter dopo la vittoria all'Olimpico contro la Lazio. Come riporta 'Gazzetta.it', per il prossimo match casalingo contro il Genoa sono attesi a San Siro 65mila spettatori. Sarà quella di sabato una gara speciale per gli Inter Club: presenti oltre 21mila soci in rappresentanza di più di 20 Paesi.