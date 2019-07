Inter, CSKA e Spartak Mosca su Puscas: offerte da 10 milioni

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Altra offerta dalla Russia per George Puscas dell'Inter. Dopo quella del CSKA è arrivata infatti, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, anche quella dello Spartak, che ha messo sul piatto 10 milioni di euro. La volontà del giocatore è comunque quella di restare in Italia o al massimo di andare a giocare in un campionato top in Europa, non in Russia.