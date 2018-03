Inter-Cuello, il giovane argentino può arrivare in sinergia con la Samp

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tuttosport oggi in edicola fa il punto sull'interessamento dell'Inter per Tomas Cuello, giovane e interessante promessa classe 2000 dell'Atletico Tucuman. Il club nerazzurro, fortemente interessato al ragazzo, potrebbe far sbarcare l'argentino in Italia la prossima estate in sinergia con la Sampdoria.