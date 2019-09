Inter, D'Ambrosio: "Adesso non accettiamo più nemmeno il pari"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Ai microfoni di Sky Sport è intervenuto il laterale dell’Inter Danilo D’Ambrosio che ha commentato così la vittoria ottenuta nel derby contro il Milan: “Vince il derby chi ha più voglia di vincere e noi abbiamo dimostrato di voler vincere per dare una risposta positiva a noi stessi dopo il pareggio in Champions League. Ogni partita che non vinciamo ci serve per quella successiva, per migliorare. Vittoria non significa solo vincere qualcosa alla fine dell’anno, ma uscire dal campo ogni partita con la maglia sudata e non avere niente da rimproverarci. Stiamo lavorando, siamo sulla strada giusta ma siamo ancora a settembre. Per far paura agli altri devi per forza vincere".

Cosa è cambiato rispetto agli anni passato? "È cambiato il fatto che non accettiamo più manco il pari, vogliamo sempre i tre punti ma per questo bisogna lavorare".

Su Lukaku: "È normale che più gol fa più ci fa piacere, ma a prescindere dagli attaccanti è importante la mentalità della squadra".

Sul possibile obiettivo Scudetto: “Noi dobbiamo puntare al massimo e mettere paura agli avversari. C'è una squadra da battere, noi proveremo a dar fastidio fino alla fine".