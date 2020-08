Inter, D'Ambrosio: "Affronteremo lo Shakhtar come una squadra. Sfrutteremo la forza di Lukaku"

Danilo D'Ambrosio, terzino dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Sky: "Lo Shakhtar è una squadra forte, con tante individualità. Sono veloci e tecnici, negli ultimi anni hanno sempre fatto bene. Li stiamo studiando bene, speriamo di fare una grande partita".

Serviranno gli straordinari sulle fasce?

"Indubbiamente loro sulle fasce hanno qualcosa in più, noi non ci affidiamo alle individualità. Affronteremo questa sfida come abbiamo sempre fatto, come una squadra".

Lukaku?

"Romelu è un grande attaccante, così come Lautaro e Sanchez. Lukaku sta facendo qualcosa di straordinario anche grazie alla squadra. È normale che cercheremo di sfruttarlo sempre, vista la sua forza fisica".

Sono nel momento migliore della carriera?

"Sì, sto bene, ma tutta la squadra sta bene, altrimenti non saremmo arrivati a questo punto in Europa League"-

Chi è favorito?

"È una partita secca, non ci sono favoriti. Partiamo alla pari, la nostra forza è un gruppo che non si vedeva da tempo".

Qual è il mio segreto?

"Il segreto è lavorare duramente e non dare mai nulla di scontato per meritarsi ogni giorno questa maglia".