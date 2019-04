© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ha parlato così Danilo D'Ambrosio, terzino dell'Inter, ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo della sfida contro il Frosinone. "Bisogna chiudere la partita e fare il terzo gol. Contro una squadra che gioca per un unico risultato non dobbiamo cercare di subire il gol. Nell'occasione di Politano ha fatto una grande parata il portiere, serve essere più cattivi per fare il terzo gol".