Inter, D'Ambrosio al 45': "Per vincere questa partita dobbiamo correre per cento minuti"

Danilo D'Ambrosio, autore di una delle due reti che stanno decidendo la sfida tra Atalanta e Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN all'intervallo: "Se non le metti pressione, l'Atalanta ti fa girare e trova gli spazi. Sappiamo che dobbiamo correre per cento minuti per vincere questa partita. L'esultanza alla Spiderman è per mio figlio Leonardo".