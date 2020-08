Inter, D'Ambrosio: "C'è un gran gruppo, abbiamo un allenatore che insegna calcio"

Danilo D'Ambrosio, esterno dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "È una vittoria meritata, del gruppo e della squadra. Non solo di chi ha giocato, ma di tutti: c'è disponibilità, tutti lottano per lo stesso obiettivo. Questo per chi gioca importante, ma lo è anche per il tecnico vedere un gruppo così voglioso".

Le manca solo giocare come falso nueve visti i gol.

"Non mi permetterei nemmeno di pensarlo (ride, ndr). Abbiamo giocatori forti lì davanti, ma la forza di questa Inter è il gruppo. Esalta i singoli, questo fa si che poi ci siano i risultati".

Cosa è la cosa di cui è più contento?

"La cosa che mi inorgoglisce tanto è il fatto che tutti mi dicono che 'questa è la miglior stagione', ma me lo dicono tutti gli anni. Vuol dire che miglioro sempre, ma ringrazio tutta la società per la fiducia".

La squadra sa riconoscere bene le squadre che affronta.

"Sì, abbiamo un allenatore che ci insegna calcio e non sono io a dirlo. Poi gli interpreti sono bravi a fare ciò che ci dice. Scendiamo in campo con idee precise".