Inter, D'Ambrosio: "Conte e il suo staff si informano tutti i giorni sulle nostre condizioni"

vedi letture

Ospite di SkySport24, il laterale nerazzurro Danilo D'Ambrosio parla così della situazione di isolamento a cui l'emergenza ha costretto lui e tutti i compagni di squadra: "Non siamo abituati a stare a casa così tanto, ma stare in famiglia si conferma la cosa più bella e che ti dà più emozioni di tutti. La vittoria più grande in questo momento sarebbe quella contro questo Coronavirus, tante famiglie sono state distrutte, colgo l'occasione per ringraziare tutti i medici che stanno lavorando h24. Il mister? Lui e il suo staff ci chiedono se rispettiamo il programma di allenamenti e di alimentazione quotidianamente".